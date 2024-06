Roma d’attacco. Pista Morata grazie a Dybala

LEGGO (F. BALZANI) - Tre giorni di full immersion a Trigoria. Dan Friedkin ha incontrato e discusso a lungo con De Rossi, Ghisolfi e Souloukou, e pianificato un mercato senza prestiti. La lista dei partenti è ricca, e in base a quella si accelererà o meno su alcuni obiettivi già decisi. Giovani? Sì, ma non necessariamente. E quindi si valuta anche Morata. "Avrei dovuto lasciare l'Atletico un anno fa. Se vedi che cercano 8 attaccanti capisci che non sei una priorità", ha detto lo spagnolo che ha un forte legame con Dybala e su input della famiglia vorrebbe tornare in Italia. La clausola da 12 milioni ingolosisce la Roma, visto che lo stipendio il prossimo anno scenderà a 5,5 più bonus. I piani per l'attacco sono vincolati all'addio di Abraham, che piace in Premier. Il primo obiettivo resta Omorodion valutato 28 milioni dall'Atletico. Un altro amico della Joya nel mirino è Soulé.