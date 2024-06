Roma, Aouar fa le valigie? L'arrivo di Le Fée apre alla cessione, in arrivo 10 milioni

Aouar revoir, o quasi. Dopo un anno potrebbe già concludersi l’avventura dell’algerino nella Roma. Il possibile arrivo di Enzo Le Fée a centrocampo è solo un ulteriore indizio della volontà del club che ha ricevuto in queste settimane due interessamenti importanti dall’Al Saad in Qatar e da un club dell’Arabia Saudita per l’ex Lione. Si parla di offerte di poco superiori ai 10 milioni, una cifra considerevole visto che porterebbe una piena plusvalenza per la Roma. Houssem Aouar ha preso tempo, si tratterebbe di un cambiamento importante anche se è affascinato dalla proposta che include anche un aumento di stipendio. Ne sta parlando con la famiglia che peraltro gli fa anche da entourage, ma la decisione sarà presa dopo il colloquio previsto per inizio ritiro a Trigoria. Ghisolfi lo ha offerto anche in Francia dove però al momento non si trovano estimatori importanti in grado di pagargli 3 milioni a stagione. Quelli che attualmente percepisce dalla Roma forte di un contratto valido fino al 2028.

[...] La plusvalenza sarebbe importante, anche se non più fondamentale come un tempo visto che la Roma non è sotto l’occhio vigile dell’Uefa grazie a un bilancio più roseo e a un aumento di ricavi ed entrate derivate anche da operazioni dell’ultimo mercato. [...] E altre plusvalenze potrebbe arrivare a luglio. Soprattutto da due prodotti del vivaio come Zalewski e Bove. Il primo ha ammesso pubblicamente: “Le cose si fanno in due, se una delle due parti non vuole giusto trovare altre strade”. Anche in questo si punta a un’entrata da 10 milioni. Discorso diverso per Bove che la Roma valuta quasi il doppio e che non è certo di voler lasciare Trigoria a meno di un’offerta importante dalla Premier.

(gazzetta.it)

