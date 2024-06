Roma, affondo su Hummels

Mats Hummels piace a Daniele De Rossi ed è il profilo giusto per rafforzare una difesa che ha perso Llorente e Huijsen. A Trigoria stanno facendo più di una riflessione, anche perché il tecnico sta valutando l'idea di giocare con la difesa a tre con più continuità rispetto alla scorsa stagione. […] Al Borussia percepisce 3,5 milioni ma dovrà ridimensionare il suo stipendio. Un'occasione che non cambia quello che è il piano dei giallorossi, ovvero puntare su calciatori giovani. Ghisolfi ha fissato il prezzo per Abraham, 30 milioni. Una cifra alta. De Rossi vorrebbe rilanciarlo. Non ci sono certezze sul suo futuro rendimento e ne sono tutti consapevoli, ma il rischio di fare un salto nel vuoto, accettando di venderlo a prezzi da discount, senza avere un'alternativa, è troppo alto. Sul mercato si sta cercando una seconda punta che possa aiutarlo a farlo diventare più prolifico o che comunque aggiunga qualità al reparto. Inoltre, non è ancora certo che Dybala resti in giallorosso. Il suo contratto scadrà a giugno 2025, il prossimo luglio si attiverà la clausola da 12 milioni e Ghisolfi non ha chiamato il procuratore Antunes per discutere di rinnovo.

(Il Messaggero)