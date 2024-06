Riquelme dice si: trattativa in corso

(...) La novità di queste ultime ore è che Riquelme ha aperto al trasferimento nella Capitale. Considera la Roma un grande club e sarebbe ben contento di giocare titolare in una squadra che può garantirgli una crescita costante, in una squadra che adesso sta rivoluzionando il suo modello sempre più improntato sui giovani e un atteggiamento offensivo. E allora questo è senz'altro un motivo in più per la Roma per credere nella chiusura di un'operazione che la Roma sta cercando di sbloccare. Non è semplice perché il costo dello spagnolo è di circa 30 milioni di euro e la Roma non vuole arrivare a sborsare una cifra così alta an-che in virtù delle operazioni che sta portando avanti per coprire gli altri ruoli. (...) Riquelme è un nome che piace molto a Daniele De Rossi. Senza lo sbarco di Chiesa, quella dello spagnolo è sicuramente una scelta più abbordabile per cifre e che al tempo stesso può soddisfare l'allenatore. Le cifre dell'eventuale contratto in giallorosso sarebbero più che abbordabili: il ragazzo all'Atletico guadagna 800mila euro e alla Roma al massimo raddoppierebbe lo stipendio. Resta un nodo da sciogliere legato al suo eventuale arrivo: perché secondo i media spagnoli Riquelme sarebbe stato inserito nella lista dei preconvocati della Spagna per le Olimpiadi. Un suo impiego a Parigi. farebbe slittare il suo arrivo facendogli tra l'altro perdere praticamente tutta la preparazione estiva con la Roma. (...)