Retromarcia Belotti: sì al Como. Il Milan pensa ad Abraham

Sembra essersi sbloccato il passaggio di Andrea Belotti dalla Roma al Como. Dopo un paio di giorni di riflessione, infatti, l’attaccante giallorosso avrebbe sciolto le riserve e comunicato a Cesc Fabregas, tecnico della formazione lariana neo promossa in serie A, la sua volontà di accettare l’offerta. Alla Roma andranno 5 milioni di euro compresi i bonus, a cui bisogna aggiungere i circa 3,5 milioni lordi che i giallorossi risparmieranno d’ingaggio. […] Via Lukaku per fine prestito, sul mercato c’è anche Abraham, che potrebbe tornare in Inghilterra – piace a Everton, Leicester, Tottenham e Aston Villa – ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche al Milan. Sfumata la trattativa per Zirkzee, il neo tecnico rossonero Fonseca avrebbe fatto alla dirigenza anche il nome del centravanti, che la Roma valuta 30 milioni. Più o meno le valutazioni che danno il Genoa a Mateo Retegui, 9 gol e 3 assist nell’ultima stagione, e la Juventus a Federico Chiesa, entrato nei radar del Bayern Monaco, alla ricerca di un esterno con le sue caratteristiche.

(Corsera)