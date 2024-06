Responsabile giovanili: Alberto De Rossi in pole

C'è un'altra Roma in attesa di comunicazioni. È quella del settore giovanile che dopo l'addio del responsabile Gombar, attende delucidazioni sul futuro. Se il probabile nuovo ds Ricchio dovrebbe occuparsi della Primavera, per la carica più prestigiosa è in pole Alberto De Rossi, papà di Daniele. Una scelta, qualora venisse confermata, che sarebbe sinonimo di competenza e chiarezza. (...) Per evitare fughe di calciatori ci sono due possibili 'scappatoie': 1) contratto di apprendistato che ha valore unilaterale (non si può quindi rifiutare) 2) contratto professionistica. Se un calciatore non riceve nessuna delle due proposte entro i130 giugno, è libero di accasarsi dove vuole. (...)

(Il Messaggero)