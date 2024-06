Record Roma: quinta nel ranking

I libri di storia racconteranno di una Roma club dal respiro internazionale. Gigante ra i giganti. È stato aggiornato punteggio Uefa che avrà un va-ore dalla prossima stagione, da luglio in poi: la società dei Friedkin continua a mettere la freccia di sorpasso e si è piazzata al quinto posto generale. E' un ranking Uefa mai visto. La Roma, del re-sto, è la prima delle italiane e ac carezza il quarto posto del Liverpool, distante solamente sei punti. Praticamente nulla. Davanti, oltre ai Reds, ci sono solamente le superpotenze Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Nessuno macina punti come la Roma in Italia. È la regina con lo scettro in mano. Saldissino. Basti pensare che la seconda migliore è l'inter, al decimo posto. L’Atalanta (fresca vincitrice dell'Europa League) e il Napoli sono ventesime, mentre il Milan sta appena sotto, comunque davanti alla Juventus che nell'ultimo anno non ha partecipato alle coppe e quindi non ha potuto ampliare il punteggio. La Lazio? Trentunesima. Ancora più giù si legge il nome della Fiorentina, in trentaseiesima posizione nonostante la doppia finle (persa) in Conference League. […]

(Corsport)