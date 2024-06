Rebus attacco. Sogno Chiesa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sono giornate fondamentali a Trigoria per pianificare la Roma che verrà. Ghisolfi e De Rossi iniziano a tracciare le strategie necessarie per locare di far are il sa di 2018/19, l'ultima da giocatore dell'attuale allenatore. Al direttore tecnico francese invece si chiederà di ripetere quanto fatto con Lens e Nizza, due squadre riportate in Europa grazie alle scelte degli allenatori (Haise in corsa nella sua prima avventura, e Farioli per il club della Costa Azzurra) e dello scouting, valorizzando giocatori di medio-bassa classifica. Adesso però l'asticella si alza e uno dei reparti da rivoluzionare sarà necessariamente l'attacco, dove si dovranno compensare i 21 gol in tutte le competizioni che lascerà in eredità Lukaku. La più grande incognita è legata al futuro centravanti: sulla carta la Roma avrebbe addirittura tre tesserati, Belotti, Shomurodov e Abraham, ma con una serie di incastri, tutti potrebbero lasciare la Capitale. L'italiano e l'ex Genoa, di ritorno dai rispettivi prestiti, non sono nei piani di De Rossi e una loro cessione potrebbe rimpolpare le casse giallorosse, che tuttavia beneficerebbero maggiormente dal trasterimento di Abraham, che continua ad avere estimatori in Premier League. Il discorso relativo al nuovo «bomber» sarà quindi rimandato, visti anche i profili che sembrerebbero interessare alla Roma, tutti molto costosi: da David del Lille a Omorodion passando per una conoscenza dei giallorossi, Giménez del Feyenoord. Più concreti invece i passaggi legati agli esterni, ruolo in cui De Rossi dovrà riempire delle caselle per giocare con un tre terminali offensivi. Il sogno si chiama Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus e con contratto in scadenza nel 2025. Sarebbe un colpo in linea con i fuochi d'artificio degli anni precedenti (Dy-bala e Lukaku), ma da Trigoria continuano a sottolineare l'eventuale complessità della trattativa. Sulla lista di De Rossi ci sono anche Zhegrova e Politano: il primo ha gia dichiarato di aver concluso il suo percorso al Lille, mentre il calciatore del Napoli, vicinissimo a vestire la maglia della Roma nella sessione invernale del 2020, quando era ancora di proprietà dell'Inter, vuole prima parlare con Conte prima di prendere una decisione sul futuro. Nel frattempo ieri alle 12 è iniziata la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25 e come al solito la risposta dei romanisti è stata incredibile, creando anche qualche piccolo problema. Vista l'elevata richiesta il sito ha avuto qualche ora di malfunzionamento, con alcuni tifosi che non sono riusciti a completare la transazione, oppure si vedevano addebitare l'importo totale senza ricevere in cambio il codice del proprio posto, con i centralini intasati dalle telefonate alla ricerca di assistenza. Difficoltà risolte in pochissimo tempo, gia nel pomeriggio il sistema è tornato a funzionare normalmente e in poche ore si è già superata quota 6.500 tagliandi rinnovati.