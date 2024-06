Progetto DDR, con la Roma fino al 2027

L'annuncio è arrivato: Daniele De Rossi alla Roma per i prossimi tre anni. Il club ha allegato al comunicato un video emozionante montato sulle note di "Let it rain on me", nel quale si alternano i momenti iconici della carriera di Daniele nella Roma da calciatore e quelli da allenatore negli ultimi 5 mesi. [...] Ciò che ha convinto i Friedkin è stata la sua capacità di guidare una squadra in crisi verso risultati utili, senza perdere tempo nel ricercare un nuovo equilibrio. Ha trovato immediatamente il feeling con calciatori e dirigenti, grazie anche al suo modo di comunicare schietto e pulito. Inoltre, conoscere l'ambiente e sapersi rapportare a media e tifosi ha fatto il resto [...] Prima di andare in vacanza, è stato a Trigoria fino a sabato scorso tutti i giorni e per ore a organizzare il mercato assieme al nuovo ds Florent Ghisolfi e alla Ceo Lina Souloukou. Ha dato i nomi dei calciatori che vorrebbe nel suo organico, come Frattesi, Hummels e Matteo Prati. [...] In attacco interessa Riquelme, ma la trattativa con l'Atletico Madrid è complicata per via del costo del cartellino fissato a 30 milioni. Daniele vorrebbe anche Bellanova sulla fascia destra, ma prima bisognerà cedere uno tra Karsdorp (piace l'Aek Atene) e Zalewski. A proposito di cessioni, Aouar sembra indirizzato verso Qatar o Arabia Saudita cche potrebbero mettere sul piatto una decina di milioni. In uscita anche Smalling che vorrebbe seguire il francese in Medio Oriente. Infine, Abraham interessa in Premier League, ma il costo del cartellino fissato a 30 milioni frena le trattative. [...]

(Il Messaggero)