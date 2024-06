Priorità alle cessioni: il Galatasaray su Celik

Il Galatasaray si è rifatto sotto per Zeki Celik, e adesso la Roma spera. Perché per rinnovare la fascia destra servono anche le uscite di quei giocatori che sono in rosa e che non hanno soddisfatto le aspettative. [...] Fuori Celik, fuori Karsdorp, no al ritorno di Kristensen che ha fatto le valige dopo il prestito ed è tornato al Leeds. L'indiscrezione è arrivata dai media turchi che hanno spinto forte sulla volontà del club neo vincitore del campionato di rinforzare la corsia destra con il ventisettenne convocato da Montella. [...] La richiesta è di circa sette milioni, il 15% della rivendita andrà nelle casse del Lilla secondo gli accordi presi nella cessione di due stagioni fa.

Si attendono poi sviluppi relativi anche all'uscita di Karsdorp, che al momento non ha ancora ricevuto concrete manifestazioni di interesse. [...] In mezzo al campo Aouar è libero di trovare una squadra, ma anche qui lo stipendio non aiuta certo il compito dell'agente o della Roma. [...] Ghisolfi poi spera che l'Europeo possa attirare l'attenzione per Zalewski, mentre aspetta aggiornamenti sul fronte Abraham: piace in Premier, lui ha dato priorità alla Roma ma tornerebbe volentieri nel suo Paese per cercare di riscattarsi. [...]

