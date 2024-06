Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Federico Guidi sulla panchina della Roma Primavera. La società non è intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza e il tecnico ha ricevuto diverse offerte (una dal Milan Primavera e altre da club di Serie C). A prendere il sui posto sulla panchina dei giallorossi potrebbe essere Gianluca Falsini, allenatore della Roma Under 17.

(corsport)