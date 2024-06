Previsto per oggi l'avvio della fase di vendita libera

La fine della Fase 1 della nuova campagna abbonamenti ha constatato - non che servisse ulteriore dimostrazione - una volta di più la grandezza dei Romanisti. Un dato incredibile: oltre 35mila tessere raggiunte tra rinnovi con e senza posto garantito. [...] Numeri da capogiro che hanno ancora una volta dimostrato quanto la Roma sia una fede per il popolo giallorosso: la conferma di un entusiasmo che non manca mai, anche se ancora a scatola chiusa.

Le oltre 35mila tessere sottoscritte dai tifosi hanno riempito in maniera significativa lo stadio in vista della vendita libera, il cui inizio è previsto dalle 10 di oggi. [...] Come da calendario oggi dovrebbe iniziare la Fase 2, che prevede prezzi più alti e non più dedicati come lo sono stati per tutto l'arco della Fase 1. Una vendita libera che rimane in dubbio fino all'ultimo, vista la risposta arrivata e i biglietti che dovranno essere comunque a disposizione dei non abbonati.

(il Romanista)