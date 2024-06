Pressing Strand Larsen. C'è l'idea Gudmundsson

Jorgen Strand Larsen vede la Roma, Albert Gudmundsson la sogna. Il primo è l'obiettivo concreto per rinforzare l'attacco e consegnare a De Rossi il suo nuovo centravanti, il secondo invece è un'idea della dirigenza giallorossa. [...] Per il momento Souloukou e Ghisolfi vogliono concentrarsi chiaramente sulle uscite, che permetterebbero al club di aumentare il budget mercato, ma soprattutto sulla punta ventiquattrenne del Celta Vigo che in questa stagione ha realizzato 13 gol in 37 partite del campionato spagnolo. [...]

E allora i contatti tra i giallorossi e il Celta Vigo sono costanti, un'offerta ufficiale ancora non è stata presentata ma in questi casi può essere anche l'ultimo tassello per chiudere l'operazione. [...] La Roma non vorrebbe spendere più di 20 milioni per il centravanti, [...] magari inserendo nell'affare qualche milione di bonus. [...] Dalla Norvegia all'Islanda, da Larsen a Gudmundsson, un nome che intriga e non poco la Roma e De Rossi. Chiaro, l'attaccante viene da una super stagione con 14 gol e 7 assist, può giocare su entrambe le fasce, da seconda punta e anche da falso nove. [...] La Roma ci sta ragionando su, perché il profilo piace, il costo un po' meno (30-35 milioni) ma non è fuori portata. [...]

(corsport)