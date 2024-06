Pista Spinazzola: corsa e qualità per il nuovo Napoli

[...] Il Napoli si sta muovendo per ingaggiare Leonardo Spinazzola. Avviati i contatti per il 31enne esterno che oggi arriva alla scadenza del suo contratto con la Roma. [...] Una soluzione per la fascia sinistra della squadra che sta prendendo forma nel segno di Antonio Conte. [...] Nella stagione appena conclusa ha disputato 36 partite (24 in Serie A, 10 in Europa League e 2 in Coppa Italia), segnando un gol. [...]

Nel 3-4-3 che delineerà il Napoli di Conte, Spinazzola potrebbe essere inserito sulla sinistra della mediana. Entrando in ballottaggio con Olivera. [...] La sua esperienza si propone come una garanzia di affidabilità in una stagione che vedrà la squadra azzurra in campo solo sul palcoscenico italiano senza alcuna vetrina sul piano internazionale. [...] Ora si attendono gli sviluppi della trattativa. Spinazzola è pronto a una svolta della sua carriera. Napoli è la chance per riproporsi da protagonista. [...]

(gasport)