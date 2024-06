Pisilli e gli altri. Ecco chi può andare in ritiro

I primi "rinforzi" per Daniele De Rossi arriveranno dal settore giovanile. I nomi in vetrina sono quelli dell'attaccante esterno Joao Costa e del centrocampista Pisilli. Il primo è stato l'unico baby a scendere in campo nell'era DDR, strappando tra l'altro la chiamata del Brasile Under 20. Il secondo, invece, si è preso i complimenti dell'allenatore al pronti via («mi ha stupito»). Tra i possibili convocati c'è Pagano, legato da un contratto fino al 2026, che sta trascorrendo le vacanze a Ibiza insieme all'amico di sempre Cherubini. (...) Serbatoio è più o meno infinito se si scende sotto, in primis in Under 8, dove spiccano Reale, Della Rocca, Bah, Levak e Nardozi. Nel progetto zero potrebbero essere coinvolti anche alcuni freschi campioni d'Italia dell'Under 17 di Falsini, che potrebbero poi essere promossi direttamente in Primavera. (...)

(corsport)