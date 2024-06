Piace Soulé, il suo arrivo legato a Dybala. L'alternativa è vendere Abraham

[...] Paulo Dybala e Matias Soulé, immaginate quanta fantasia. Già, perché nel taccuino della Roma c'è anche il nome dell'argentino della Juventus (lo scorso anno in prestito a Frosinone, con 11 gol e 3 assist in 39 gare), uno che però gioca proprio nella posizione di Dybala, a destra. [...] Dybala vuole rimanere a Roma e la Roma lo vuole tenere centrale nel suo progetto. Ma c'è quella clausola da 12 milioni di euro (attiva dal primo luglio) che può far gola. [...] E allora la Roma coprirebbe l'eventuale partenza della Joya proprio con El Flaco. [...]

Un'operazione sostenibile, visto che Soulé costa almeno 25 milioni, coperti per metà dalla clausola di Dybala e in parte dal risparmio sull'ingaggio (il prossimo anno la Joya andrà a guadagnare 8 milioni). [...] Ma poi ci potrebbe essere anche l'idea di vederli giocare insieme, con il 4-2-3-1: Dybala spostato come trequartista centrale e Soulé a destra. In questo caso, però, bisognerebbe andare a cercare altrove i soldi per l'argentino della Juventus, magari dalla cessione di Abraham, che a bilancio pesa per circa 16 milioni e che la Roma cederebbe proprio a partire da 25. [...]

(gasport)