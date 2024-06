Pellegrini dice no all'Al-Nassr. Belotti va al Como

C'è chi dice no. I petrodollari non comprano tutti e tutto: ecco perché Lorenzo Pellegrini ha deciso di declinare le arance dell'Al Nassr arrivate nei giorni scorsi. Il futuro del capitano dela Roma non sarà quindi in Arabia Saudita al fianco di Cristiano Ronaldo, ma proseguirà la sua avventura in gial-lorosso. Destino in bilico invece per Andrea Belotti ed Edoardo Bove, che possono essere ceduti per fare cassa e sistemare il bilancio entro il 30 giugno: accordo trovato per il centravanti con il Como che verserà nelle casse romaniste 5 milioni (bonus inclusi); mentre per il centrocampista c'è l'interesse di Everton e Bournemouth. (...)

(tuttosport)