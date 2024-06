Paulo è come un figlio per Marotta

[...] Beppe Marotta è innamorato calcisticamente di Paulo Dybala. E' stato uno dei suoi colpi più importanti alla Juventus e da quando è diventato dirigente dell'Inter non c'è stata una sessione di mercato in cui non si è parlato della Joya in nerazzurro. Anzi, Dybala è stato anche a un passo dall'Inter nell'estate 2022, quando però alla fine Steven Zhang pose il veto sul doppio arrivo Dybala-Lukaku. [...]

Qualche settimana dopo l'annuncio della Juventus di non voler rinnovare il contratto a Dybala, Marotta dichiarò: "Nello sport devono essere accettate quelle che si definiscono "bugie bianche", ma ovviamente la speranza è che Paulo possa giocare con noi". [...] 14 maggio 2023: "A Dybala mi lega un rapporto d'affetto, non so se le nostre strade si incontreranno di nuovo...". E infatti a luglio 2023, dopo il "tradimento" di Lukaku, Marotta fece una telefonata a Dybala per capire come stava alla Roma. La chiamata arriverà di nuovo?

(Tuttosport)