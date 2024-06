Patto Roma-Rennes: dopo Le Fée Ghisolfi vuole anche Doué e Kalimuendo

Enzo Le Fée, ma non solo lui. Perché gli occhi di Florent Ghisolfi si sono posati soprattutto in Francia ed in particolare a Rennes, dove gioca il centrocampista per cui la Roma ha offerto pochi giorni fa 15 milioni di euro, ma dove ci sono anche Guela Doué e Arnaud Kalimuendo. Un tris di giocatori che il nuovo responsabile dell'area tecnica giallorossa ha sottolineato in rosso nel suo taccuino personale. Il che fa pensare che sul mercato possa nascere anche un asse Roma-Rennes, soprattutto se insieme a Le Fée dovesse arrivare almeno uno tra il terzino destro ed il centravanti dei bretoni. Insomma, tra Ghisolfi e Frederic Massara - alla Roma prima vice di Walter Sabatini e poi come direttore sportivo - sta per nascere un filo diretto. Dove porterà, poi, bisogna solo vederlo nei prossimi giorni, con Daniele De Rossi che spera di avere almeno un paio di pedine in più per la partenza della stagione, in programma tra circa dieci giorni, il prossimo 8 luglio. […] la trattativa per il centrocampista può sbloccare anche quelle per Doue e Kalimuendo, gli altri due giocatori del Rennes che piacciono a Ghisolfi.

(Gasport)