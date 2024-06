Ora il piano per l'estate

Il mercato, certo, ma all'ordine del giorno a Trigoria c'è anche tanto altro visto che Florent Ghisolfi ieri sera è sbarcato di nuovo nella Capitale dopo aver chiuso il rapporto lavorativo con il Nizza. [...] L'altro punto in sospeso è l'ufficialità del rinnovo di De Rossi. Il tecnico ha firmato il nuovo accordo di tre anni ma l'annuncio è slittato per via degli ultimi impegni stagionali, compresa la mini tournée in Australia: entro la settimana dovrebbe arrivare tramite il sito del club giallorosso il comunicato ufficiale del nuovo matrimonio tra DDR e la Roma. [...]

Da definire una volta per tutte il piano della preparazione estiva della squadra. Visti i tanti giocatori impegnati nell'Europeo (più Paredes chiamato da Scaloni per la Coppa America), De Rossi avrebbe deciso ufficialmente di cominciare la preparazione estiva a Trigoria tra i comfort del rivoluzionato Fulvio Bernardini. [...] Una prima parte di lavoro quindi a Trigoria, poi la seconda invece in una meta ancora da definire, probabilmente all'estero ma scelta per lavorare nelle migliori condizioni e non per finalità commerciali. [...]

