Operazione Riquelme. Progressione e dribbling: Roma stregata dallo spagnolo

Piace tanto a Daniele De Rossi, ma piace molto anche a Florent Ghisolfi. Ed allora la Roma ci sta provando davvero, anche se poi non sarà facile convincere né lui né l'Atletico Madrid. […] Riquelme è uno degli obiettivi della Roma per andare a rinforzare la batteria d'attacco. Perché ha fantasia e dribbling, uno contro uno ma soprattutto grande duttilità: nasce come ala sinistra, ma ha giocato spesso anche a destra o pure da trequartista. La Roma nei giorni scorsi si è già mossa con l'entourage del calciatore, che è stato ad ascoltare quanto aveva da dirgli Florent Ghisolfi. Anche se non è un giocatore intoccabile per l'Atletico Madrid, è però uno su di quelli su cui il club spagnolo vorrebbe costruire il futuro, in un'ottica di ringiovanimento. Ed allora bisognerà andare a convincere la società madridista, cosa che non sarà affatto semplice. […]

(Gasport)