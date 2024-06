Oltre 30 mila abbonati

[...] Tutti si aspettavano un buon dato dalla campagna abbonamenti per la prossima stagione, ma probabilmente nessuno - forse neanche la Roma - si sarebbe mai aspettato questo bagno d'amore dopo una stagione tra alti e bassi. [...] Oltre 30.000 abbonati in due settimane, incredibile. Due giorni fa si è chiusa la prima fase di prelazione, quella con la conferma del seggiolino allo stadio, adesso siamo nella fase 2 dedicata ai nuovi abbonati sui posti disponibili, ad eccezione per i settori Curva Sud, Curva Sud Laterale e Distinti Sud che continueranno a essere in prelazione per i fedelissimi 2023-2024 che non hanno ancora rinnovato. [...]

Il dato registrato dalla Roma non solo rischia di salire a vista d'occhio anche nei prossimi giorni, ma può eguagliare (o superare) il totale degli abbonati della passata stagione (40 mila) ancor prima di far scattare la vendita libera. E allora la grande domanda, quella che si stanno ponendo anche i tifosi tra radio e social è proprio se ci sarà una vendita libera. [...] La previsione è che anche quest'anno la campagna possa chiudere quando verranno staccate 40mila tessere, per poi lasciare spazio a quella manciata di biglietti da mettere in vendita nel corso della stagione. [...]

(corsport)