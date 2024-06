Oggi al Bernardini incontra De Rossi. Presente anche la Ceo Souloukou

Oggi Daniele De Rossi sarà a Trigoria. Il tecnico prima di partire per le vacanze vuole avere chiaro il piano di mercato. In programma un incontro con la Ceo Souloukou e il nuovo ds Ghisolfi. A breve intanto saranno diffuse le informazioni per aderire alla campagna abbonamenti. [...] Il raduno è fissato a Trigoria per il 6-7 luglio, saranno presenti i calciatori che non sono stati impegnati all'Europeo o in Coppa America.

Ci sarà, quindi Dybala scartato dal ct dell'Argentina Scaloni: "Abbiamo un affetto speciale per lui, ma per alcuni problemi in altri ruoli, abbiamo preso questa decisione. Con tutto il dolore del mondo", ha detto il ct. A scartare la Joya anche Mourinho che nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Fenerbahce ha smentito le dichiarazioni di Aziz Yildirim, candidato alla presidenza del club turco: "Non ho alcun interesse per nessun giocatore della Roma". [...]

(Il Messaggero)