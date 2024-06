Occhi su Soulé e Doué

Non si può certo chiamare un rimpiazzo, perché le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e la stagione al Frosinone è servita per plasmarlo, quanto piuttosto si può parlare di un'alternativa al primo colpo. [...] Sta di fatto che dopo Riquelme, l'altro preferito della dirigenza è Matias Soulé. [...] Negli ultimi giorni ci sono stati contatti anche con il suo entourage per capire la disponibilità a passare in giallorosso. [...] Soulé a Roma verrebbe di corsa. Non solo perché ci sono i suoi amici Dybala e Paredes [...] ma perché sa che con un tecnico offensivo come De Rossi potrebbe davvero fare quel salto di qualità che appare ormai scontato. [...]

L'argentino però è cercato non solo dalla Roma: in Premier League piace molto al West Ham, in Bundesliga invece interessa e non poco al Borussia Dortmund. [...] Ma non sarebbero troppi eventualmente sulla destra? Dybala, Soulé e Baldanzi: se la Roma davvero puntasse sullo juventino non è escluso che la Joya possa andare a giocare come falso nueve. [...] Capitolo punta: Konaté del Salisburgo continua a essere il nome monitorato con attenzione, così come Banza del Braga e Retegui del Genoa. Piace tanto anche Guéla Doué del Rennes (il sogno resta Bellanova): contatti in corso con il Rennes per avere il giovane terzino destro, così come proseguono le trattative per arrivare a Bodart, il portiere dello Standard Liegi che diventerebbe il vice Svilar. [...]

