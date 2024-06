Occasione Beste e tentazione Paixao

La prossima settimana l’incontro tra Ghisolfi e Ramadani traccerà in maniera più chiara la possibilità di arrivare o meno a Federico Chiesa, il grande sogno di De Rossi per la fascia sinistra. Il direttore sportivo naturalmente pur restando vigile e aspettando la prossima settimana, scandaglia i profili di mercato alla ricerca di un esterno che faccia al caso della Roma. […] Uno di questi, analizzato nelle sale di Trigoria, è quello di JanNiklas Beste, esterno offensivo dell’Heidenheim. Venticinque anni, in questa stagione il tedesco alto 1,75 metri ha segnato otto reti e servito 13 assist. Beste ha uno stipendio più che abbordabile e una valutazione di circa dieci milioni di euro in virtù del con- tratto in scadenza nel giugno 2025. […] La tentazione da approfondire è invece quella di Igor Paixão, esterno che la Roma conosce molto bene. Gioca nel Feyenoord. Centosessantotto centimetri, è quel ragazzo tutta fascia e velocità che a De Rossi non dispiacerebbe avere in rosa. Brasiliano, ventiquattro anni a giugno, in questa stagione ha trovato 12 gol e servito 4 assist. Per averlo serviranno tra i 15 e i 18 milioni.

(Corsport)