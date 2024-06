Obiettivo Banza. La Roma a caccia di nuovi gol: lo manda Ghisolfi

Tutti a pensare che l'incontro in programma tra Florent Ghisolfi e Fali Ramadani sia volto a capire l'eventuale fattibilità dell'operazione-Chiesa. Ed invece la Roma quel pensiero lì l'ha già messo via da un po'. [...] Ed allora la verità porta altrove ed in particolare a Simon Banza, l'altro gioiellino della scuderia di Ramadani, il centravanti congolese che negli ultimi due anni al Braga ha piazzato 37 gol e 15 assist in 87 partite. [...] Uno che tra l'altro Ghisolfi conosce molto bene, avendolo già avuto con sé al Lens per due stagioni. [...]

Banza ha mediamente tutte le caratteristiche che cerca Daniele De Rossi in un centravanti: è forte fisicamente, è alto (189 centimetri), veloce e anche tecnico. Sa giocare di sponda e anche andare a fare a sportellate con i difensori avversari. [...] Certo, andarlo a prendere oggi vuol dire investire almeno 20 milioni di euro, con il Braga che due anni fa lo ha pagato appena 3 milioni più bonus. [...] Ha un contratto fino al 2027, ma soprattutto guadagna poco (circa 500mila euro netti), il che vuol dire che anche offrendogli uno stipendio da 1,2-1,5 milioni di euro la Roma lo farebbe contento. [...]

(gasport)