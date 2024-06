Nostalgia di Nainggolan. De Rossi vuole Cardoso

Dalla Spagna ieri è rimbalzata la voce secondo la quale la Roma starebbe pensando seriamente a Johnny Cardoso, centrocampista del Betis e della nazionale americana con cui sta disputando la Coppa America. E sono arrivate conferme. (...) Detto, poi, che Frattesi sarebbe il nome preferito ma è praticamente impossibile e che Thuram pare destinato altrove, una cosa è chiara: il tipo di giocatore che De Rossi sta cercando. Ognuno ha caratteristiche differenti (Cardoso è più mediano rispetto agli altri) ma la Roma vuole un centrocampista che sappia difendere ma anche far ripartire l'azione, inserendosi quando serve. Un De Rossi in alcune fasi della carriera, un Nainggolan al top della forma, forse anche uno Strootman in determinate situazioni per quanto, con tutto il rispetto per i nomi di oggi, l'olandese di undici anni fa era una spanna sopra gli altri. (...) I piedi buoni li ha anche Riquelme dell'Atletico, che De Rossi voleva già alla Spal: è lui, per ora, l'obiettivo numero uno se non si sbloccasse la situazione Chiesa.

(Corsport)