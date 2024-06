Non solo Primavera: tanti Under nelle finali

A Trigoria la bandiera del settore giovanile romanista non viene tenuta alta solamente dalla Primavera ma anche dalle varie Under che praticamente in ogni stagione arrivano in fondo nei vari campionati di categoria. [...] Con il ciclo della classe 2004 ormai concluso - sui social anche i saluti alla Primavera dei vari Pagano, Pisilli e Cherubini - sarà la classe dei 2005 e dei 2006 a raccoglierne l'eredità. [...] Nel loro campionato di categoria infatti i baby giallorossi hanno raggiunto la fase finale a 4 ottenendo il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter anche se l'avversaria è ancora da definire.

Dalla stessa Under 18 quest'anno la Primavera è stata brava a tirare fuori i vari Romano - divenuto il regista titolare dell'Under 19 - Marazzotti e Nardozi che il prossimo anno verosimilmente saranno la colonna portante della Primavera stessa. Scendendo di categoria il discorso non cambia. Il settore giovanile della Roma funziona ad ogni livello e anche arrivando all'Under 17 troviamo i baby giallorossi impegnati nelle fasi finali del torneo nazionale. [...] Meno fortuna invece per i più piccoli dell'Under 16: anche in questa categoria la Roma è arrivata nelle fasi finali ma è stata purtroppo eliminata nel doppio confronto contro l'Atalanta nei quarti di finale. [...]

