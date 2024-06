Non solo Angeliño. La Roma raddoppia

Angeliño non basta. Con Spinazzola che non ha rinnovato e tra 24 giorni sarà libero, una delle priorità della Roma continua ad essere la fascia sinistra difensiva. Perché se a destra bisogna prima piazzare almeno uno tra Karsdorp e Celik, con Kristensen che torna al Leeds, sul lato opposto il posto è già vacante. Cè lo spagnolo,riscattato dal Lipsia per 5 milioni (pagabili in tre annualità) al quale sono bastati sei mesi per convincere Daniele ma ne manca un altro. E le idee sono tante. Alcune indotte da proposte esterne, altre originali. In quello che Daniele ha definito qualche tempo fa “un po' di sano scouting da dilettante” si è pensato ad una vecchia conoscenza come Emerson Palmieri. Ha 29 anni, gioca nel West Ham, gode di una valutazione accessibile e un contratto che scade nel 2026 con opzione fino al 2027. (...) Nel portafoglio del ds, in questo caso, c'è un altro calciatore che ha giocato nella Roma e ora è all'Aston Villa. Si tratta di Lucas Digne. Lo scorso anno il nazionale francese era stato ad un passo dal Nizza. Operazione praticamente chiusa per 8 milioni prima che Acuna, individuato per dalla società inglese per rimpiazzarlo, s'infortunò per un problema all'anca. Stop di un mese e mezzo e addio al trasferimento. (...)

(Il Messaggero)