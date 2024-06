Attesa febbrile quella che si respira a Napoli. Tutti aspettano la conferenza stampa di Antonio Conte, che già oggi sarà in città. (...) La rifondazione di Conte, come già avvenuto all'Inter con l'arrivo di Diego Godin, partirà dalla difesa. (...) Tra gli obiettivi c'è Leonardo Spinazzola della Roma. La prossima settimana ci saranno nuovi contatti per sondare la disponibilità dell'esterno classe 1993.

(TuttoSport)