Multiproprietà: le nuove regole dettate da Nyon

Con il cambio di format delle coppe la Uefa ha di fatto anche dato un assist alle multiproprietà. Di base uno stesso soggetto non può avere influenza su più club partecipanti alle competizioni Uefa. [...] In quel caso, la licenza Uefa sarà garantita solo a un club: priorità a quello che si qualifica alla coppa più importante; in caso di "parità", si procede con il ranking Uefa e quindi con il ranking del Paese di appartenenza dei club.

Il secondo club può eccezionalmente essere "retrocesso" in altra competizione se non è possibile l'incrocio con l'altra società (anche nei turni preliminari). Ed eccoci all'eccezione: nessuna limitazione se un club si qualifica direttamente ai gironi di Champions e l'altro a EL o Conference. [...] Nel caso di Italia e Inghilterra lo scenario è molto semplice: tutte le squadre si qualificano di diritto ai gironi di Champions ed Europa League e ai playoff di Conference. In questi casi l'incrocio fra due club collegati non sarà mai possibile a patto che non siano iscritti alla stessa competizione.

(corsport)