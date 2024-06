“Mourinho vuole Dybala”, lo scippo del Fenerbahce porta la firma del super ex

Proseguono i rumors attorno a Paulo Dybala. Il futuro alla Roma dell'argentino rimane incerto, dopo le parole sibilline di qualche giorno fa sulla Premier League, la Liga e l'ambizione di competere ai massimi livelli. Nelle ultime ore la società si è prodigata per far sapere come il futuro della Joya sia legato a doppio filo alla scadenza naturale del contratto. Ufficialmente la volontà del club è quella di continuare insieme, nonostante gli 8 milioni di euro netti che andrà a percepire il calciatore la prossima stagione e l'ingente spending review in atto da mesi a Trigoria. Per ora nessuno si espone, ma entrambe le parti iniziano a guardarsi attorno alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti. In questo clima di incertezza sta cercando di inserirsi José Mourinho, l'uomo che ha portato e convinto Dybala a sposare il progetto Roma due anni fa. Lo Special One, approdato da poche ore a Istanbul, sponda Fenerbahce, accoglierebbe a braccia aperte l'argentino. […]

(La Repubblica)