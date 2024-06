Mourinho chiede Dybala e Lukaku per il Fenerbahce

«Mourinho vuole Lukaku e Dybala al Fenerbahce». A dichiararlo, in conferenza stam-pa, Aziz Yildirim, candidato alla presidenza della società turca. E se il destino del centravanti belga sarà comunque lontano da Roma perché il prestito è terminato e il Chelsea per il suo cartellino vuole 43 milioni di euro, le manifestazioni d'interesse per la Joya argentina provocano qualche fastidio all'interno di Trigoria. Soprattutto perché sul contratto dell'argentino c'è una clausola rescissoria da circa 12 milioni valida per l'estero che può essere esercitata entro il 31 luglio e che non può lasciare tranquilli De Rossi e la società. Dybala è considerato un elemento fondamentale per la prossima stagione, ha un contratto fino al 30 giugno 2025 che si prolungherà automaticamente per un'altra stagione se dovesse giocare più del 50% delle partite l'anno prossimo, e un ingaggio che salirà a 8 milioni netti: un aumento che sarà abbondantemente ripagato con l'abbassamento del monte ingaggi. Se dipenderà dalla Roma, quindi, l'argentino non si muoverà da Trigoria, come ha sottolineato qualche giorno fa Daniele De Rossi. […] Saluteranno, e la società risparmierà parecchi soldi d'ingaggio, Rui Patricio, Spinazzola (a vuoto il tentativo di rinnovo a cifre più basse proposto dal suo agente), Kristensen, Sanches e Azmoun, oltre a Lukaku. Sul mercato Abraham (piace al Leicester), Karsdorp e i rientranti Belotti, Kumbulla e Solbakken. Sarà una lunga estate di lavoro, quindi, per Ghisolfi, che nei prossimi giorni incontrerà di nuovo De Rossi per fare un punto della situazione.

(Corsera)