Mourinho al veleno: "Ora gioco per vincere, alla Roma non era così"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A margine dell'amichevole tra Portogallo e Croazia è tornato a parlare Mourinho. Il tecnico del Fenerbahce ha menzionato la precedente esperienza nella Capitale: "Mi mancava giocare per vincere, a Roma non lo facevo, ma finché ci sono stato io l'ha fatto, perché quello è sempre il mio obiettivo - ha affermato a RTP3 - da quando me ne sono andato fino alla fine del campionato non è cambiato nulla, mentre nelle competizioni europee siamo andati un po' fuori dagli schemi. Adesso in Turchia potrò nuovamente lottare per lo scudetto, cosa che col Tottenham e a Roma non potevo fare".