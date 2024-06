Mourinho al veleno: "Azzurri senza talento. La Roma non lottava per vincere"

"L'Italia non ha talento in questa generazione, non credo che vincerà ancora l'Europeo", sentenzia José Mourinho, spettatore allo Stadio nazionale di Jamor per l'amichevole Portogallo-Croazia (1-2). [...] Un Mourinho particolarmente velenoso ne ha anche per la sua ex squadra: "Mi mancava giocare per vincere, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né alla Roma, anche se dicevano il contrario, né al Tottenham". [...] Il tecnico portoghese azzarda anche un pronostico per l'Europeo: "Tutti la pensano come me: le favorite sono Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna". Dell'Italia campione in carica nessuna traccia.

(corsera)