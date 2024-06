Mou sull'Italia: "Ha poco talento. La Roma non giocava per vincere"

"L'Italia non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora". Il rapido approdo al Fenerbahce non ha fatto svanire la carica di veleno che José Mourinho si è portato via da Roma, così il tecnico portoghese, intercettato allo stadio Nazionale per assistere all'amichevole tra Portogallo e Croazia dove era in campo il suo portiere Livakovic, ha cancellato la formazione azzurra dalle possibili pretendenti a titolo europeo. [...]

Lo Special One non si è certo fermato qui, anzi. Ecco immediate anche le frecciatine dell'allenatore portoghese rivolte alle sue ex squadra: "Mi mancava giocare per vincere, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né alla Roma - anche se dicevano il contrario - né al Tottenham".

(gasport)