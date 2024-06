Mou ha lanciato tanti giovani ma ha snobbato Calafiori

Il 14 dicembre mandando in campo Mannini, Mourinho faceva esordire il 13° ragazzo del settore giovanile della Roma. Un record di cui il portoghese va giustamente fiero e che spesso ricordava, anche per trasmettere il messaggio che la società non lo supportasse abbastanza sul mercato e lui quindi si arrangiava come poteva. Mourinho però non aveva capito nella sua prima stagione, di avere un gioiello. Il 21 ottobre 2021 Riccardo Calafiori giocò titolare nella trasferta di Conference contro il Bodo Glimt. Il famoso 6-1 ebbe due effetti: l'acquisto di Solbaaken e la bocciatura di Calafiori. Dopo quella sera Riccardo giocò ancora una manciata di minuti in giallorosso e poi andò al Genoa e da lì al Basilea e al Bologna. Oggi vale tanti milioni e svolge bene il compito di difensore.

(Gasport)