Morata inquieto: la Roma lo guarda

(...) Alvaro Morata, centravanti della Spagna in rotta con l'Atletico, con Simeone e con i tifosi della sua nazionale, che spesso lo hanno fischiato nonostante numeri indiscutibili. In 73 partite con la maglia della Spagna, 35 gol. Altri 21 realizzati in stagione tra Liga, Champions e Coppa del Re. "Meglio che io me ne vada per giocare di più e per stare meglio", ha rivelato l'ex Juventino prima del debutto contro la Croazia agli Europei. E la Roma si è subito attivata, come aveva fatto l'anno scorso con Lukaku: Morata è garanzia di gol, di rendimento e di comportamenti esemplari. La clausola balla tra i 12 e i 21 milioni (...). Il rientro nella nostra Serie A sarebbe per Morata la soluzione migliore: a Roma non giocherebbe più in Champions, almeno il primo anno, ma verrebbe coccolato da De Rossi e apprezzato anche dai tifosi giallorossi, oltre che dal suo vecchio amico e compagno Dybala. (...)

(Il Messaggero)