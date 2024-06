Metà agosto all’estero ma ritiro al via a Trigoria

L’amichevole Milan in Australia ha fatto calare il sipario sulla stagione 2023-24. Aspra, intensa, difficile come tutte e un po' di più per Daniele De Rossi, chiamato a raccogliere la pesante eredità di José Mourinho e a provare a compiere un doppio miracolo fra campionato e coppa, sfumato (quasi) sul più bello. E mentre il ritorno a Roma dopo l'appendice nell'altro emisfero è valso lo “sciogliete le righe" per i calciatori, a lavorare a Trigoria in vista della prossima annata è rimasto proprio DDR. […] Per quanto riguarda il ritiro estivo, i convocati si ritroveranno al "Fulvio Bernardini" nella prima decade di luglio, probabilmente l’8. Li attendono almeno dieci giorni di allenamenti a Roma, con qualche sgambata contro avversari di categorie inferiori per poi riprendere il ritiro all'estero, in montagna, fino ad agosto inoltrato. «Farò tesoro delle mie più proficue esperienze da giocatore, confrontandomi con gli elementi più rodati del mio staff», le indicazioni pubbliche di De Rossi dopo l'ultima partita casalinga di campionato, con il Genoa. […]

(Il Romanista)