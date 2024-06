Mancini: "Il 3-5-2? Contano testa e cuore". I rimpianti di ElSha: "Potevo dare di più"

Cinque giocatori di movimento, Gatti, Mancini, Buongiorno, Bellanova ed El Shaarawy, più due portieri, Vicario e Meret. Per loro, in tre partite dell'Italia, zero minuti in campo. Due sono i portabandiera della Roma. [...] L'orgoglio di essere qui, a respirare azzurro, c'è per entrambi, specialmente ElSha non lo nega, ma la speranza di partecipare non va abbandonata. Specie per Mancio, che corre - anche se in ritardo - per il posto dell'ultimo arrivato, e squalificato Calafiori. [...] "Bastoni e Calafiori stanno giocando e lo stanno facendo molto bene. Poi ci sono io, Buongiorno e Gatti che siamo lì per farci trovare pronti. Siamo un gruppo coeso e compatto", non si scompone il centrale della Roma, e spera nell'esordio contro la Svizzera. [...]

Il 3-5-2 potrebbe agevolare Mancio: "Il calcio di oggi va così, non c'è un modulo preciso ma esistono gli adattamenti e le interpretazioni. E' importante la testa e il cuore, queste non devono mai mancare, in tutte le partite". [...] ElSha avrebbe potuto volare, dall'esordio, nel 2012, a oggi, in Nazionale è entrato e uscito: "Non nascondo, qualche rimpianto ce l'ho. Quando uno gioca vuole sempre essere al top in ambito nazionale e in Europa. Essere qui è un grande privilegio, anche se non sto giocando, per me è una gratificazione e gioco le mie possibilità". [...]

(Il Messaggero)