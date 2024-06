Il futuro di Paulo Dybala è variabile e sempre pronto a cambiare, come il meteo in una fiacca giornata di metà luglio in montagna. Infatti la Roma non ha ancora chiamato l’argentino per il rinnovo del contratto, con l’annessa eliminazione della clausola, che gli permetterebbe di svincolarsi dal club per una cifra intorno ai 12 milioni. […] Al momento di offerte al giocatore non ne sono arrivate, ma l’idea di giocare in Premier League lo alletta.

(Il Messaggero)