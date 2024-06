L’ultimo giorno degli over 30

Sicuramente Leonardo Spinazzola vivrà questa giornata con un po’ di tristezza e un pizzico di amaro in bocca. Perché è vero che il terzino sta trattando con il Napoli, ma è anche vero che cinque stagioni alla Roma non si dimenticano così facilmente. (...) Così come quello di Rui Patricio, un altro che saluterà i giallorossi. (...) Questo è ufficialmente l’ultimo giorno anche per Lukaku, Llorente, Renato Sanches, Kristensen, Huijsen e Azmoun. Tra gioie e dolori, e questi ultimi sono soprattutto legati a Sanches e Kristensen che non sono riusciti a dare il loro contributo alla causa giallorossa. Specialmente il primo che ha chiuso la stagione con 12 presenze e 270 minuti in campo. La grande scommessa persa dell’ex general manager Tiago Pinto. Nessuno di loro, salvo colpi di scena, sarà ripreso e vestirà nuovamente la maglia giallorossa. (...)

(corsport)