Lukaku il primo sì. Il Milan chiama, Romelu apprezza: prestito? ora no. Ma per 30 milioni...

[...] Il Milan ha chiamato per Lukaku, diciamo che ha preso informazioni, e ha fatto capire di essere interessato. [...] Lukaku oggi considera il Milan e il Napoli due soluzioni interessanti. Non ha detto "no, grazie" e anzi, è pronto a valutare un trasferimento che gli permetterebbe di rimanere in Italia per almeno un altro anno. [...] Per risolvere l'enigma allora bisogna fare una chiamata al Chelsea e chiedere che cosa vogliono fare con Romelu. Risposta non ufficiale: vendere, grazie. I Blues ora non aprono al prestito, soluzione ideale per il Milan. [...]

Chi vuole il 10 del Belgio ora, diciamo fino a luglio, può presentare un'offerta da 25-30 milioni e trattare con il Chelsea. Oppure può aspettare tardo agosto, quando uno spiraglio per il prestito potrebbe aprirsi. [...] Il Milan infatti non considera solo Lukaku. [...] A Fonseca piace anche Tammy Abraham, 8 partite (e 1 gol) nell'ultima Serie A con la Roma. [...] E allora, c'è il rischio che quel 18 aprile diventi la prima cellula del nuovo Milan. L'eliminazione ha spinto Stefano Pioli fuori dal club e il suo sostituto è un ex allenatore della Roma, che in attacco potrebbe avere due ex centravanti giallorossi. Roma-Milano, solo andata.

