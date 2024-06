Lukaku aspetta il Napoli per Conte

Prende forma il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Fatta per l'arrivo di Rafa Marin che sarà il primo colpo targato Giovanni Manna. Contratto fino al 2029 per il centrale classe 2002, che arriverà dal Real Madrid per 12 milioni. [...] A centrocampo tutto pronto per il rinnovo di Folorunsho fino al 2029; mentre in attacco il preferito di Conte rimane Romelu Lukaku, che sta temporeggiando con i club arabi interessati a lui per aspettare il Napoli. Intanto gli azzurri hanno chiesto informazioni pure per Gyokeres (lo Sporting spara alto), Dovbyk (Girona) e Gimenez (Feyenoord): tutti nomi apprezzati anche se il preferito resta il belga. [...]

(Tuttosport)