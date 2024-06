L’ora di Mancini: il “cattivo” che non piace a chi non ce l’ha

Oggi pomeriggio a Berlinolà dietro e a fianco di Bastoni - giocherà Mancini Gianluca da Pontedera. È il giocatore della Roma il prescelto per sostituire lo squalificato Calafiori. Sapete come facciamo a saperlo? Ce lo ha detto Spalletti: «Sarà Gianluca Mancini a sostituire Riccardo Calafiori, perché ha esperienza e sa giocare il pallone di destro». Più chiaro di così... […] Ma il messaggio è anche un altro: Buongiorno è giocatore "pulito", tecnico, ambitissimo (il Napoli si appresta a portarlo alla corte di Conte per una cifra vicina ai 40 milioni), più di manovra che di battaglia. Mancini invece è tutto l'opposto: si incazza ogni due per tre, fa sentire "la presenza". […] Nella tonnara dell'Olympia stadion, alle ore 18, questo pomeriggio ci sarà pure lui, il "cattico" Gianluca Mancini da Pontedera: speriamo che domani, in Svizzera, ne parlino tutti malissimo come ogni volta in cui porta a casa la pagnotta.

(Libero)