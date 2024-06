L'offensiva per Enzo Le Fée: prima offerta da 15 milioni

Enzo Le Fée è il primo obiettivo a centrocampo della Roma. La strada è tracciata e negli ultimi giorni è partita l'offensiva giallorossa per il calciatore del Rennes. Nei giorni scorsi il club giallorosso ha presentato al club francese la prima offerta ufficiale: 15 milioni di euro. Rifiutata categoricamente dal ds Massara. [...] La linea dei francesi è molto netta: il club non ha bisogno di vendere e nel caso non arrivino offerte congrue, il calciatore rimarrà in Bretagna. Ma la Roma ha un accordo blindato con il calciatore. [...]

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra Ghisolfi e Massara, con la Roma pronta ad alzare l'offerta a circa 20 milioni di euro. [...] Detto di Le Fée in entrata, sia Aouar che Bove sono in uscita. Il primo con un paio di interessamenti arabi (come Paredes), mentre l'italiano sta iniziando a valutare l'addio ai giallorossi, con l'agente che lavora ad un suo trasferimento in Inghilterra. Si registra anche l'interesse per Pontus Almqvist, attaccante svedese classe '99, lo scorso anno al Lecce. [...] Il contratto è in scadenza nel 2025 e la difficile situazione in Russia potrebbe favorire anche una sua cessione in prestito.

(la Repubblica)