Lo strappo di Zalewski: "Se non mi vogliono prenderò strade diverse"

"Futuro? Se non c'è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede". Lo strappo di Nicola Zalewski arriva direttamente dal tunnel del Signal Iduna Park di Dortmund al termine della sfida tra la sua Polonia e la Francia. [...] "Le cose si fanno sempre in due, se in una delle due parti non c'è volontà di proseguire è inutile. Ci sono tante dinamiche all'interno di un trasferimento. Ne parlerò con la società e decideremo se proseguire o separarci". [...] La Roma lo ha messo sul mercato, come accaduto anche la scorsa estate, ed è pronta ad ascoltare tutte le richieste che arriveranno. Prezzo di partenza attorno ai 12 milioni. [...]

Per adesso ci sono state timide richieste di informazioni, per questo il club giallorosso sta pensando di utilizzarlo come pedina di scambio. Dove? Nella trattativa per Raoul Bellanova. Il terzino del Torino è il primo obiettivo per rinforzare la difesa. Daniele De Rossi lo vorrebbe a Trigoria il prima possibile, per questo il ds Ghisolfi si è mosso già da settimane con il club granata per trattare. [...] La Roma sogna uno scambio alla pari, mentre il Torino chiede almeno 10 milioni di conguaglio. La distanza per adesso è ampia, ma la trattativa è tutt'altro che ferma. [...]

(la Repubblica)