L'investimento De Rossi

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Fuori Mourinho, dentro De Rossi. Stop a prestiti e parametri zero eccessivamente onerosi, dal punto di vista dell’ingaggio, spazio a elementi giovani, under 25, economicamente più sostenibili ma in grado di creare un duplice valore, tecnico per il presente e finanziario per il futuro. Così i Friedkin hanno deciso di ridisegnare la Roma. (...) La Roma era tra i club europei con i costi operativi più alti. E diversi sono i numeri e i ruoli che hanno visto ridimensionarsi in maniera consistente nell’ultimo anno. Il club giallorosso contava su un reparto media da oltre 50 dipendenti a busta paga, molti di loro rinnovati anche dopo la chiusura di Roma Radio e Roma TV. (...) Erano poi arrivati ad essere 13 gli autisti sotto contratto, il numero del personale impegnato nelle trasferte era troppo elevato e la preferenza nel viaggiare in aereo, anche per tragitti come Napoli e Firenze, portava via ingenti spese che il club ha voluto diminuire. Erano 12 i dipendenti del reparto informatico, ma spesso, a bilancio, finivano spese di consulenze di aziende esterne. Infine gli oltre 60 fisioterapisti. (...)