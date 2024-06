L'Inghilterra punta Bove: Roma al bivio

La Roma ha difficoltà a fare cassa con le cessioni dei titolari. [...] Dunque il ds Florent Ghisolfi, per incassare denaro fresco, tenterà di monetizzare giovani di prospettiva che hanno ancora margini di miglioramento. Quelli più appetibili sono due, Bove e Zalewski. Il primo è quello che piace di più, soprattutto in Premier League dove lo stanno osservando da quando lo ha lanciato Mourinho. Con lo Special One aveva una media di 52 minuti a partita calcolata su 26 gare tra Serie A ed Europa League. Con lo stesso numero di match, da quando è arrivato De Rossi, il minutaggio è sceso a 37. [...]

I motivi sono noti e li ha spiegati lo stesso De Rossi. [...] "In un futuro non troppo lontano lui potrebbe essere un buon mediano davanti alla difesa. Penso che debba solo lavorare tanto. Deve capire quando giocare a un tocco o fare altro, sono cose che si acquisiscono col tempo". [...] Da valutare se potrà darlo alla Roma oppure all'estero dove ci sarebbero alcune società interessate. Tra queste Everton e Bournemouth. [...] Nel ruolo di terzino destro piace Vanderson del Monaco, ma resta forte l'interesse per Bellanova del Torino. Buba Sangaré sarà ufficializzato a breve, è costato 1,5 milioni e il Levante manterrà il 10% sulla futura rivendita. [...]

(Il Messaggero)