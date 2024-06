L’Everton ai Friedkin preoccupa i tifosi. Ecco il giovane Sangare

Si è rivelata subito proficua la collaborazione tra il nuovo ds della Roma Florent Ghisolfi e il potente agente Fali Ramadani. Nei discorsi della scorsa settimana attorno al profilo di Federico Chiesa, obiettivo dichiarato del club giallorosso per questa estate di calcio-mercato, sono stati sottoposti all'attenzione del dirigente francese anche alcuni giovani della scuderia dell'agente slavo. E un calciatore ha catturato l'attenzione della Roma: Buba Sangare, terzino destro classe 2007 del Levante. Un calciatore giovanissimo (compirà 17 anni ad agosto) con sole tre presenze tra i professionisti. Ma già nel giro della Nazionale. […] Un profilo che andrà a rinforzare la nuova Primavera di mister Falsini - dopo l'addio ormai prossimo dell'ex allenatore Guidi. E potrà affacciarsi in Prima Squadra per ringiovanire una fascia destra scoperta e ormai datata. Perché su quel versante l'obiettivo principale resta Raoul Bellanova del Torino, che il presidente Cairo continua a valutare oltre 20 milioni di euro. In seconda battuta restano monitorati Guéla Doué del Rennes e Ivan Fresneda dello Sporting CP. Intanto sul fronte societario si attende soltanto il comunicato ufficiale dell'Everton che certifichi l'acquisizione delle quote di maggioranza del club da parte della famiglia Friedkin. Un investimento importante che ha iniziato a preoccupare, e non po-co, i tifosi della Roma. Spaventati dalla possibilità di passare in secondo piano rispetto al club di Liverpool. […]

(La Repubblica)